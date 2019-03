Terugblik klimaatakkoord: van hete zomer naar harde cijfers

Het is maar zeer de vraag of na de harde cijfers van vandaag de felle politieke discussies over de klimaatplannen verstommen. Aannemelijker lijkt het dat politici de cijfers in hun voordeel uitleggen en de discussie, zeker tot de Provinciale Statenverkiezingen, op de spits drijven. Vanavond in Nieuwsuur nemen we daar alvast een voorschot op. Om 22.00 uur op NPO2.