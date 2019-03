'Het Nederlandse boerenlandschap is dood, geen dier of plant te bekennen'

Niet extra betalen

Uiteindelijk is het allemaal een kwestie van geld. Omdat voedsel zo goedkoop is, worden boeren gedwongen intensief te produceren. En dat gaat ten koste van het oude cultuurlandschap. Volgens de boer in het Friese Bitgummole wil de consument niet extra betalen voor biologisch vlees, laat staan voor natuurbehoud.

Toch denkt bewoner Sikke Lautenbach daar heel anders over. "Over tien jaar boeren we in Nederland heel anders dan nu. De weerstand vanuit de gemeenschap zal steeds groter worden. Men wil best meer betalen voor het product, maar de natuur moet dan wel blijven bestaan."