Inspectie: 'Strengere wetten nodig voor zorginstellingen'

De Inspectie doet wel vaker aangifte. "Maar wij zien eigenlijk de laatste paar jaar dat er meer organisaties zijn die ingewikkelde constructies hebben bedacht. Daardoor is het heel ondoorzichtig wie nu waarvoor verantwoordelijk is, en dat vinden wij heel ongewenst", zegt De Vries. De aangifte is gedaan tegen zowel Alliade als Freya.

Dat de Inspectie de minister oproept met strengere wetten te komen is nieuw. "Waar er heel veel geregeld is in de zorg over kwaliteit die geleverd moet worden, is dit niet geregeld. En dat vinden we vreemd", aldus De Vries.

Wettelijke bepalingen

Voor Alliade geldt nu dat er binnen twee maanden een plan van aanpak moet zijn. Binnen vier maanden moeten er verbeteringen zijn doorgevoerd. Bestuursvoorzitter van Alliade Erik Kuik, die volgens de Inspectie eindverantwoordelijke is voor alle misstanden, is een paar weken geleden met onmiddellijke ingang opgestapt. Beide in opspraak geraakte Alliade-directeuren vertrokken al in 2016.

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge heeft er vertrouwen in dat Alliade de komende tijd de benodigde verbeteringen weet door te voeren. "Mocht uit het OM-onderzoek blijken dat er daadwerkelijk sprake was van valsheid in geschrifte, dan vind ik dat deze betalingen terug moet vloeien naar de zorg", zegt hij.

De minister gaat de komende maanden met de Inspectie en de Nederlandse Zorgautoriteit uitwerken hoe verbeteringen aangebracht kunnen worden aan het toezicht op een integere en professionele bedrijfsvoering. Ook kijkt hij of er aanvullende wettelijke bepalingen nodig zijn.