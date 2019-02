Staat neemt belang in Air France-KLM. Wat betekent dit?

De Nederlandse staat is deel gaan nemen in de holding Air France-KLM. Dat zei minister Hoekstra van Financiƫn vandaag op een persconferentie in Den Haag. Op die manier wil Hoekstra rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen op ontwikkelingen bij het bedrijf.

"De positie van Schiphol en KLM zijn van groot belang voor de Nederlandse economie en de werkgelegenheid. Direct en indirect zijn er duizenden banen mee gemoeid", aldus Hoekstra.

De afgelopen tijd was er in Nederland nogal eens ontevredenheid over de koers van Air France-KLM en de positie van de Nederlandse dochter in het bedrijf. De baas van KLM, Pieter Elbers, dreigde zelfs weggestuurd te worden door de baas van de holding, Ben Smith.

