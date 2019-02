Azc-medewerkers slaan alarm: 'Eigenlijk wapenstok en kogelvrij vest nodig'

Meer ogen en handen

Twee COA-medewerkers vertellen aan Nieuwsuur anoniem over hun ervaringen. Het is voor hen verboden om met de pers te spreken, maar in hun ogen is de maat nu vol. Hoewel er intussen speciale opvang is voor probleemgevallen, de zogeheten aso-azc's, is er op de gewone locaties weinig verbetering te zien.

Volgens een man zijn er voortdurend spanningen in het asielzoekerscentrum waar hij werkt. "We zijn constant bezig met brandjes blussen. De incidenten worden frequenter en heftiger. Vaak is de agressie tegen medebewoners gericht, maar mijn collega's en ik kunnen ook aan de beurt zijn."

De situatie is volgens hem verslechterd, omdat de groep asielzoekers uit veilige landen groeit. "Het zijn jonge mannen die al enige jaren door Europa zwerven. Zij hebben in die tijd geleerd om te overleven, maar staan niet open voor begeleiding. Ze slokken veel tijd en aandacht op, terwijl ze eigenlijk in de minderheid zijn."

Volgens de andere COA-medewerker gaat het met name om mensen uit Noord-Afrika. "Ze komen uit landen als Tunesië, Libië, Marokko en Algerije. Ze weten dat ze hier asiel kunnen aanvragen en dat die procedure sowieso een paar maanden duurt. Ze zullen dat zoveel mogelijk proberen te rekken."