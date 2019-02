CO2-heffing voor industrie nooit serieus besproken

Hoeveel en op welke manier moet de zware industrie in Nederland betalen om de klimaatdoelstellingen te halen? Dat is dé vraag die overbleef na de presentatie van het klimaatakkoord eind december.

Velen willen een CO2-heffing, maar uit het akkoord kwam iets heel anders. Sterker nog: uit gesprekken die Nieuwsuur de afgelopen weken voerde met betrokkenen, blijkt dat een CO2-heffing nooit serieus is besproken aan de klimaattafel voor de industrie.

"De enige keer dat er over zo'n heffing is gesproken, is in het voorlopige akkoord op hoofdlijnen. Daar stond een zinnetje in dat sommige politieke partijen willen dat er een heffing zou komen", zegt Gertjan Lankhorst, afgevaardigde van de industrietafel en voorzitter van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW).

Discussie

Het belangrijkste doel van het klimaatakkoord is een reductie van de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49 procent ten opzichte van 1990. In het voorlopige klimaatakkoord staan honderden voorstellen om dat te bereiken. De plannen worden nog doorgerekend, maar waren de afgelopen tijd al onderwerp van discussie in politiek Den Haag.

In het ontwerpakkoord is geen algemene CO2-heffing voor de industrie opgenomen, maar een boetesysteem voor bedrijven zonder goede duurzaamheidsplannen. "Nederland heeft relatief veel zware industrie, Shell, Dow Chemical, Akzo, dat soort bedrijven is verantwoordelijk voor ongeveer eenzesde van de CO2-uitstoot", zegt econoom Mathijs Bouman.