PBL-directeur over verouderde cijfers: 'Iedereen was op de hoogte'

"Wij hebben als Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de keuze gemaakt om in 2018 niet met een nieuwe energiedoorrekening te komen, maar die beslissing hebben wij wel breed gedeeld. Dus iedereen wist dat", zegt Hans Mommaas, de directeur van het instituut. Hij reageert in Nieuwsuur op de kritiek die vanuit de politiek klinkt op de verouderde cijfers.

Verschillende partijen in de Tweede Kamer zijn bang dat de doorrekening van het ontwerp-Klimaatakkoord van het PBL waardeloos is, omdat die gebaseerd is op cijfers uit 2017. Die cijfers werden ook gebruikt bij het voorspellen van de stijging van de energierekening. Die komt uiteindelijk veel hoger uit dan verwacht en dat leidde dit weekend tot veel wrevel.

Mommaas zegt dat het PBL de handen vol heeft aan het doorrekenen van de klimaatplannen en dat daarom keuzes moeten worden gemaakt. Het instituut blijft voor de doorrekening cijfers uit 2017 gebruiken. "Het Klimaatakkoord hebben we ook met elkaar afgesproken op basis van die cijfers en inzichten. Je gaat niet tijdens het spel de spelregels veranderen."