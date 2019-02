Niks nieuwe lesmethoden, 'ouderwets' sommen stampen terug van weggeweest

Kinderen op de basisschool moeten weer 'rijtjes stampen' bij rekenles. Dat zeggen critici van de huidige lesmethoden, waarin veel plaatjes, raadseltjes en context wordt aangeboden. Dat zogenoemde 'realistische rekenen' is volgens hen de oorzaak van de teruglopende rekenresultaten.

"Er kunnen nog zulke leuke plaatjes bij een opgave staan, maar als kinderen de basis niet snappen zijn die toch niet aantrekkelijk", vindt Anna Bosman, directeur van de lerarenopleiding van de Radboud Universiteit. "Je moet het geheugen niet belasten met dingen die niet relevant zijn." Ook docent Berrie van den Bovenkamp is geen voorstander. "Het wekt verwarring, kinderen weten niet meer wat ze aan het doen zijn."

De rekenresultaten van Nederlandse scholieren gaan achteruit. De Onderwijsinspectie uit haar zorgen: in 2017 verlieten 13.000 kinderen de basisschool zonder fatsoenlijk te kunnen rekenen. Kinderen rekenen slechter dan hun ouders vroeger deden. De inspectie komt dit jaar met nieuwe onderzoeksresultaten.

Nederlandse scholieren stonden in 1995 nog in de internationale top vijf, maar zijn inmiddels gekelderd naar plaats 19, zo bleek enkele jaren geleden. In Aziatische landen als Singapore, Japan en Korea wordt wel traditioneel gecijferd. Daar wordt nu ook het beste gerekend. Dit jaar zal uit een nieuwe internationale vergelijking ook blijken hoe hoog ons land inmiddels staat.

Particulier

Ouders nemen steeds vaker hun toevlucht tot particuliere instituten voor extra rekenles. Zo onderwijst het Nederlands Mathematisch Instituut kinderen in twaalf weken alle rekenstof van de basisschool. Kosten: 1150 euro.

Bij de cursus 'Foutloos Rekenen' worden veel rijtjes gestampt en droge sommen gemaakt. "Ik merkte dat bij mijn dochter de basis ontbrak", zegt moeder Natasja Jager. "Ze werd zenuwachtig van puzzels en schattingen. Hier gaat ze terug naar de basis en kan ze het wel." Cursist Gijs: "Hier doen we veel rijtjes achter elkaar, op school niet. Maar ik vind rekenen nu makkelijker."

NMI-directeur en rekendocent Aydin Cihengir noemt het 'Barcelona-voetbal': "Simpel houden, iedereen kan het." Hij hekelt de huidige lesboeken met veel plaatjes en raadsels.

Ouders van deelnemende kinderen noemen de traditionele cursusmethode op de cursus helder, overzichtelijk en duidelijk. Het instituut wordt, op verzoek van docenten, zelfs ingehuurd door basisscholen.

PABO-directeur Bosman vindt dit raar. "We betalen via de belasting dus dubbel, voor zowel de leerkracht als voor het particuliere instituut. Het kan niet gekker, dat moeten we niet willen als maatschappij."