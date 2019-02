Tijd rekentoets voorbij, rekenen wordt onderdeel van wiskunde

Wat gaat er in het schooljaar 2019-2020 veranderen?

* De huidige landelijke rekentoets verdwijnt;

* Alle rekenstof wordt behandeld in de onderbouw bij vooral wiskunde;

* Bij het vak wiskunde wordt het rekenniveau getoetst;

* In de bovenbouw wordt rekenen bijgehouden in wiskunde, maar ook andere vakken zoals natuurkunde, economie of biologie;

* Vmbo- en havoleerlingen zonder wiskunde krijgen nog wel een aparte toets, maar het cijfer telt niet mee voor het eindexamen.