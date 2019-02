NOC*NSF steunt misbruikslachtoffer Petra de Bruin

Eerste financiële tegemoetkoming

"De sportkoepel heeft niet eerder financiële compensatie aan een sporter gegeven. Maar de regeling met Petra de Bruin legt de focus op geld, terwijl het de meeste slachtoffers niet om het geld gaat, maar om de kwaliteit van hun leven. Mensen willen hun leven terug", zegt Iva Bicanic, hoofd Centrum Seksueel Geweld.

Het verhaal van De Bruin bracht ook bij andere sporters verhalen los. NRC meldt dat zich de afgelopen twee jaar ongeveer honderd sporters zich bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven van Slachtofferhulp Nederland hebben gemeld, 10 procent daarvan heeft behoefte aan een financiële tegemoetkoming.

"Maar 100 aanmeldingen in twee jaar tijd, dat is het topje van de ijsberg", zegt Bicanic. "10 procent daarvan wil een schadevergoeding, dus vijf mensen per jaar. Waar hebben we het over? Het is echt niet zo dat men bang hoeft te zijn voor rijen slachtoffers, want die komen niet."