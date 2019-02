Kinderen 'tracken' geen goed idee: 'Ze moeten juist buiten de lijntjes kleuren'

Experimenteerruimte

Maike Kooijmans is Lector Opvoeden voor de Toekomst aan de Fontys Hogeschool in Tilburg en doet hier onderzoek naar. "Door al deze ontwikkelingen is het voor kinderen moeilijker om te oefenen met verantwoordelijkheid nemen. Het is ook heel goed voor kinderen om buiten de lijntjes te kleuren. Ze hebben experimenteerruimte nodig maar dat wordt steeds ingewikkelder met de moderne technologie."

Kooijmans bepleit om alle trackers en apps met mate te gebruiken. "Je moet je afvragen: wordt het middel niet het doel? Zoals de apps die cijfers en toetsen bijhouden: die waren bedoeld om te registreren maar zijn nu een controlemiddel geworden. Het initiatief ligt niet meer bij de kinderen, terwijl pubers het recht hebben om zelf te bepalen wat ze wel en niet delen."

Volgens de onderzoeker is de grote uitdaging voor ouders om kinderen op basis van vertrouwen de kans te geven om te falen. "Wanneer volg je je kind wel en waar laat je de ruimte? Dat geldt ook voor kleine kinderen, zij moeten een basisvertrouwen opbouwen zonder dat ouders steeds controlemechanismen inbouwen."