We gooien jaarlijks 'een rij vrachtwagens van hier tot Spanje' vol voedsel weg

Kliekjes tegen voedselverspilling

In Nederland zijn er honderden initiatieven om verspilling tegen te gaan. Een daarvan is de app Too Good To Go. Joost Rietveld legt uit hoe het werkt aan de hand van het ontbijtbuffet van een hotel in Amsterdam. "Van croissantjes tot omeletten en vers fruit: er blijft heel veel over dat nog heel goed eetbaar is en dat tot voor kort in de prullenbak zou gaan."

In de app kunnen hotels, bakkers, restaurants en supermarkten hun onverkochte producten en maaltijden te koop aan bieden. Gebruikers kunnen in de app zien waar ze in de buurt een voordelig pakket met ingrediënten kunnen afhalen. De inhoud van het pakket is onbekend, daarom wordt het ook wel een magic box genoemd.

Rietveld ziet het als een eerste stap in het tegengaan van voedselverspilling. "Het is belangrijk om het bewustzijn bij zowel de consument als de supermarkt te creëren. Het is nog niet de oplossing, maar het is wel een begin. We hebben in het eerste jaar al 250.000 maaltijden gered."