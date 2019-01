Inspectie tikt Jeugdbescherming op de vingers om zwijgcontract

Volgens de Inspectie deugt het contract niet. "Een contract mag niet als je iemand belemmert in zijn vrijheid om erover te praten en om naar de pers te gaan", zegt hoofdinspecteur Joke de Vries tegen Nieuwsuur. "Dit had niet zo afgesloten mogen worden. Er staan dingen in die niet kunnen, die zo onduidelijk zijn dat we dit heel onwenselijk vinden."

Jeugdbescherming Gelderland zegt in een reactie dat de bepaling in het contract is opgenomen om "een streep te zetten onder het slepend dispuut over schadeclaim". Mede door het oordeel van de Inspectie zegt de organisatie nu tot het inzicht te zijn gekomen dat de bepaling beter anders geformuleerd had kunnen worden.