Mustafa moest na seksueel misbruik nog twee maanden bij pleegvader wonen

Vaderliefde is iets wat Mustafa* weinig heeft gekend. Zijn moeder kan de zorg voor hem en zijn broers en zusjes niet aan, een vader is niet in beeld. Als Mustafa 14 jaar oud is, wordt hij bij een alleenstaande pleegvader in een Brabants dorp geplaatst. De man is geen onbekende: eerder logeerde Mustafa al in vakanties en weekends bij hem.

"Mijn moeder heeft heel veel liefde gegeven, maar ik miste in die tijd een vaderfiguur. Ik voelde me eenzaam en niet gehoord", vertelt Mustafa. Maar al snel nadat hij bij de pleegvader gaat wonen, gaat het fout. "In het begin voelde ik me bij hem thuis, want hij gaf me vertrouwen. Maar later hij ging me manipuleren om seksuele handelingen te verrichten."

Opvallend genoeg meldt de pleegvader het misbruik zelf bij een van de drie betrokken zorgorganisaties, zo blijkt uit het dossier. Hij zegt dat Mustafa zelf verzocht om seksueel contact en dat hij daar op in is gegaan. Geen van de organisaties - Jeugdbescherming Gelderland, het Verdihuis uit Oss en de Stichting Voorziening voor Pleegzorg - onderzoekt de zaak nader of doet aangifte van misbruik.