Turkije negeert verzoek OM in terrorismeonderzoek

Hand boven het hoofd gehouden

Het OM probeerde via een rechtshulpverzoek aan Turkije meer te weten te komen over een eerder politieonderzoek naar Hasan S., maar Turkije heeft op dat verzoek nooit gereageerd. Justitiƫle bronnen vermoeden dat S., die banden onderhoudt met het Turkse establishment, de hand boven het hoofd werd gehouden.

Een nieuw rechtshulpverzoek is in voorbereiding om S. als getuige te laten horen in een Nederlandse terrorismezaak. Vorige week is Hasan S. alsnog gearresteerd in Turkije op verdenking van het rekruteren voor en financieren van terrorisme. Hij is na enkele dagen vrijgelaten en ontkent alle beschuldigingen.

Nog geen antwoord gekregen

Het Turkse ministerie van Justitie was woensdag niet in staat te reageren. Een woordvoerder van het Limburgse parket van het OM laat weten: "Het klopt dat er al enige tijd een rechtshulpverzoek in Turkije ligt waar wij nog geen antwoord op hebben gekregen. Wij gaan ervan uit dat dat nog komt."

Nederland en Turkije doen onderling jaarlijks honderden rechtshulpverzoeken in strafrechtelijke onderzoeken. Vorige week werd Turkije-correspondent Ans Boersma het land uitgezet nadat het OM informatie over haar had opgevraagd bij de Turkse autoriteiten.