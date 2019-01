Rechtsbijstand op de schop, het verzet groeit

De rechtsbijstand moet op de schop, vindt het kabinet. Burgers moeten meer zelf op zoek naar een oplossing voor hun juridische problemen. En dat stuit op weerstand binnen de advocatuur.

Mensen moeten voor zaken als echtscheidingen, arbeidsconflicten, huurconflicten, schulden en burenruzies minder snel naar de rechter stappen, vindt minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker. "Als je ergens pijn hebt, ga je ook eerst naar de huisarts om te laten onderzoeken wat er het beste kan gebeuren. Je gaat niet meteen naar het ziekenhuis."

Advocaten overal in Nederland zijn boos op Dekker. Advocaten uit Noord-Nederland leggen uit protest morgen een half uur het werk neer, voorafgaand aan een debat in de Tweede Kamer over de plannen. De advocaten vrezen voor de toekomst van de gefinancierde rechtsbijstand.

Naheffing

Advocaat Carrie Jansen ziet het voorstel van Dekker niet zitten. Ze neemt de zaak van haar cliënt Petra Goosen, die ze pro deo behandelt, als voorbeeld: die kreeg ineens een naheffing van 3000 euro van de gemeente die niet bleek te kloppen. Deze hoge rekening moest Goosen in een keer terugbetalen. De rechter gaf Jansen gelijk, ook toen de gemeente daarna nog in hoger beroep ging.

"De gemeente zei: begin maar een procedure. We konden niet anders", aldus Jansen. "We beginnen nooit een procedure als het niet nodig is. Dus ik vind het verwijt van minister Dekker dat er te vaak onnodig wordt geprocedeerd, onterecht."

Jansen maakt vaak mee dat haar cliënten "vermorzeld worden" door het UWV of de gemeente met papieren die niet kloppen, zoals mevrouw Goosen. "60 procent van de zaken zijn tegen de overheid, dus die moet je juist niet laten bepalen wie naar de rechter mag. Dat kan je geen onafhankelijkheid noemen."

Ook wijst ze op de ongelijkheid die door dit plan kan ontstaan. "Je kunt niet zeggen dat mensen met veel geld wel mogen procederen, maar mensen met weinig geld niet."

Petra Goosen is blij dat ze een advocaat in de arm heeft genomen. "Wat moet je anders doen? Het is gewoon overmacht. Ik zou niet weten hoe ik dit in mijn eentje zou moeten oplossen."