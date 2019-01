Kinderpardon: een nieuwe stresstest voor de coalitie

Als het gaat om het kinderpardon waren de vier regeringspartijen altijd in balans: twee partijen voor, twee tegen. Maar dit weekend maakte het CDA een opmerkelijke draai en sloot zich aan bij D66 en ChristenUnie in hun wens soepeler te zijn voor kinderen. Terwijl in het regeerakkoord is afgesproken dit niet te doen.

Vanmorgen was er een coalitieoverleg waar het over dit gevoelige dossier ging. De vier partijen hebben afgesproken dat ze nog verder zullen doorspreken over het kinderpardon, maar volgens VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff betekent dat niet dat er nu uitzettingen worden stopgezet.

