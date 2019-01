Leven op maan een stapje dichterbij, ook al is maanplantje alweer dood

De Belgische wetenschapper Angelo Vermeulen reageert ondanks het dode plantje enthousiast. "Het project is zeker niet mislukt. Het is nog steeds voor het eerst dat een zaadje is ontkiemd. De Chinezen hebben als eersten laten zien dat het kan."

Hij noemt het een nieuw en belangrijk stadium in de ruimtevaart. "Dat we eindelijk biologie meenemen overal in de ruimte. Als we onze toekomst in de ruimte willen ontwikkelen, is het heel belangrijk dat we ook ecologie, levende biologie gaan meenemen."

Vermeulen werd in 2012 door NASA gevraagd om een Marssimulatie te leiden in Hawaï. Vier maanden lang leidde hij een kleine groep wetenschappers die leefden zoals op Mars, zonder de ruimte in te gaan. Ook doet hij al jaren onderzoek naar ruimtereizen aan de TU Delft.

"De ruimtevaart tot nu toe steunt erg op machines. maar als we heel lang in de ruimte willen reizen, gaan we afhankelijk zijn van planten. En niet alleen voor zuurstof, ook om voedsel te kweken. En dan begint de mensheid zich echt te verspreiden in de ruimte", zegt Vermeulen.

Maanbasis

Er is volgens de wetenschapper een verschil tussen de mens die de maan even bezoekt en terugkeert naar de aarde, en de mens die naar een plek als de maan gaat en daar langer blijft. "En daar planten kweekt en dieren, en eigenlijk een hele kolonie uitzet."

Er zijn intussen veel landen die de ambitie hebben om een bewoonbare maanbasis te bouwen. Vermeulen: "Er is nog een lange weg te gaan natuurlijk. Dit is de vierde maanmissie en het idee is dat de achtste sonde gaat kijken hoe ze een basis kunnen bouwen."

En de Chinezen zijn niet de enigen natuurlijk. Ook de Amerikanen en de Russen willen naar de maan en Europa praat over een moon village. "Dus er zijn allerlei concepten in omloop om op de maan toch een soort bewoning mogelijk te maken", zegt Vermeulen.