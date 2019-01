Chinese ruimtevaartorganisatie: voor het eerst groeien planten op de maan

Voor het eerst groeien er planten op de maan, claimt de Chinese ruimtevaartorganisatie CNSA. Het gaat om zaadjes van de katoenplant die in een sonde naar de maan zijn meegenomen.

Op 7 december lanceerde China voor het eerst in de geschiedenis een sonde naar de achterkant van de maan. Met een robot wordt daar onderzoek gedaan naar het oppervlak. De CNSA nam ook katoenzaden, aardappelzaden, gist en eitjes van fruitvliegjes mee voor onderzoek.

'Prestatie van formaat'

"Dit is een bijzondere mijlpaal, een prestatie van formaat", zegt Wieger Wamelink, ecoloog en exobioloog aan de Wageningen Universiteit (WUR). "De Chinezen doen altijd wat geheimzinnig en laten vooralsnog alleen foto's zien, maar ik ga ervan uit dat het waar is. We weten immers dat er op de achterkant van de maan onderzoek wordt gedaan. Het is een grote, maar logische volgende stap die we kunnen en moeten zetten."

Hij doelt op het internationaal ruimtestation ISS, waar al planten groeien. Het nieuws van de CNSA is echter bijzonderder, zegt Wamelink. "Het betekent namelijk dat we op de maan voedsel kunnen kweken, zonder dat er astronauten bij aanwezig moeten zijn zoals bij het ISS, waar ze kunnen ingrijpen en voor landbouwer kunnen spelen."

De katoenzaadjes zijn uitgekomen in grond die van de aarde is meegenomen. Het is niet duidelijk of ook de aardappelzaden, gist en fruitvliegeitjes zijn uitgekomen. "Ik neem aan van niet, anders hadden ze daar wel iets over gezegd", redeneert Wamelink. Dat het alleen met de katoenplant gelukt is, kan verschillende oorzaken hebben, zegt hij. "Zo is het mogelijk dat sommige zaden door de reis door het heelal 'in rust' zijn gegaan, zoals op aarde in de winter gebeurt."

Kolonie op de maan

Het kweken van voedsel in een volledig geautomatiseerd proces biedt een hoop mogelijkheden. "Je kunt namelijk geen raket met voedsel op en neer sturen, want dat kost te veel geld. Als je daar wilt wonen, moet je je eigen voedsel telen." Het verbouwen van voedsel op de maan heeft dan ook grote gevolgen. "Als dit klopt, is mijn verwachting dat we voor 2030 een kolonie hebben op de maan."

Die kolonie kan belangrijk zijn voor meer dan wetenschappelijk onderzoek alleen. "Denk aan de mogelijkheden voor de mijnbouw op de maan, die rijk is aan grondstoffen. Ook kan de maan een springplank worden naar Mars, omdat de zwaartekracht er veel lager is."