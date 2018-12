Chinese raket op weg naar de achterkant van de maan

China heeft met succes een raket gelanceerd die een sonde naar de achterkant van de maan brengt. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat er een missie naar de voor ons 'onzichtbare' kant van de maan wordt gestuurd. De lancering was om 19.30 uur Nederlandse tijd.

Met de Chang'e 4-missie (Chang'e is de godin van de maan in de Chinese mythologie) wil China volgens ruimtevaartdeskundigen vooral laten zien waartoe het in de ruimte in staat is. Uiteindelijk willen de Chinezen ook bemande missies naar de maan sturen, en op termijn de maan gebruiken als tussenstop op weg naar Mars, zegt astrofysicus Mark Klein Wolt.

China heeft gezegd dat de maanlander over 27 dagen op de maan aankomt. Klein Wolt vraagt zich af waarom dat zo lang moet duren, aangezien de reis naar de maan in principe niet langer duurt dan drie dagen.