Twee jaar uitstel voor wet die mensen met schulden moet helpen door ICT-problemen

Per 1 januari zou een wet ingaan die mensen met schulden moet helpen om genoeg geld over te houden voor hun vaste lasten. Maar omdat de Belastingdienst en het UWV kampen met ICT-problemen, gaat de wetgeving naar verwachting de komende twee jaar niet in. Dit heeft staatssecretaris Tamara van Ark de Kamer laten weten.

Als mensen hun schulden niet betalen, mogen deurwaarders beslag leggen op het inkomen. Wettelijk moet een schuldenaar wel altijd minimaal negentig procent van het bijstandsniveau overhouden. Want ook mensen met flinke schulden hebben recht op voldoende geld om van te leven.

De zogenoemde beslagvrije voet zorgt daarvoor. Het is het deel van het inkomen waar schuldeisers niet aan mogen komen. De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat de berekening van die beslagvrije voet eenvoudiger word.

Te weinig geld

De huidige regeling voldoet niet omdat de vaststelling van de hoogte van de beslagvrije voet te ingewikkeld is. In veel gevallen gaat de berekening niet goed waardoor tienduizenden huishoudens te weinig geld overhouden voor hun levensonderhoud.

In de nieuwe wet, wet vereenvoudiging beslagvrije voet, wordt het bedrag voor levensonderhoud verhoogd met de aanvullende uitgaven van de schuldenaar. Zoals reiskosten, ziektekosten en alimentatie. Hoeveel mensen hier precies voor in aanmerking komen, is niet bekend. In 2017 legden gerechtsdeurwaarders 250.000 keer beslag op loon.