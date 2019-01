Turken ontvluchten hun land: 'Vrij zijn in je hoofd, dat kan niet in Turkije'

Ahmet Hallaceli is sinds maart dit jaar in Nederland. Hij studeerde tussen 2011 en 2015 Scheikunde aan een van de beste universiteiten van Turkije. In Nederland volgt hij een postdoctorale studie aan de Universiteit van Eindhoven. Hij wilde wetenschapper worden maar zag dat veel academici ontslagen of aangehouden werden. "Als een wetenschapper moet je vrij zijn in je hoofd, maar dat kan niet in Turkije."

De 26-jarige Solen Aydin kwam in 2016 naar Nederland voor een masteropleiding aan de Universiteit van Amsterdam. Ze had in Istanbul een universitaire vertaalopleiding gedaan. Maar door de politieke en economische situatie in Turkije wilde ze er weg.