'IND ontbreekt vaak in de rechtszaal bij zaken afgewezen asielzoekers'

Hoe gaat de procedure van een asielaanvraag precies in z'n werk? We nemen als voorbeeld de zaak van Assad en Jehad, twee Syrische Koerden. Ze wonen in een asielzoekerscentrum in Weert en hebben nu hun eerste asielaanvraag gedaan. Na de aanvraag volgt een eerste gehoor door de IND. Daarna volgt er een tweede gehoor en neemt de IND een besluit.

Wanneer dat besluit negatief is en de asielstatus wordt geweigerd, dan kan de asielzoeker naar de bestuursrechter. Op een zitting in de rechtbank hoort de rechter de advocaat van de asielzoeker, en de IND-medewerker die namens de staatssecretaris de afwijzing toelicht. Wanneer de IND niet op de zitting verschijnt, kan de rechter besluiten tot een nieuwe procedure.

Ondertussen zitten steeds meer asielzoekers te wachten tot ze duidelijkheid krijgen. Dat leidt ook tot overvolle opvangcentra, waarschuwde Vluchtelingenwerk al eerder. "Als er nu een plotselinge toename van asielzoekers komt, zoals in 2015, dan is Nederland niet in staat deze mensen op te vangen", zei Kuipers toen.

Volgens asieladvocaat Eikelboom moeten we vaststellen dat de asielketen op dit moment is vastgelopen. "Aanvragen worden niet meer op tijd behandeld, de IND verliest beroepen omdat ze niet komt opdagen op een zitting. Het tekort aan IND'ers is de kern van het probleem, dus dat zou moeten worden opgelost."