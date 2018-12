Christen-migranten: 'God stuurt ons om een zegen te zijn voor dit land'

Nieuwe familie

"Ze komen uit landen van over de hele wereld: Afrika, Latijns-Amerika, Midden-Oosten, Azië. Ze zien er heel divers uit en in die zin zijn ze niet echt herkenbaar", vertelt migrantenkerkenexpert Madelon Grant.

"Veel migranten moeten hun eigen familie achterlaten en zien de kerk als hun nieuwe familie", vertelt ze. Uit onderzoek blijkt dat de kerk ook een belangrijke rol speelt in de integratie: er wordt van alles georganiseerd om de leden wegwijs te maken in de samenleving.

Zo ook in the Glorious Chapel. "Op maandag drinken we koffie, op dinsdag geven we een Nederlandse taalcursus en op woensdag is er huiswerkbegeleiding voor middelbare scholieren. Op vrijdag en zaterdag hebben we activiteiten voor de jeugd in de wijk", vertelt pastoor Asubiaro.