De kerken lopen in snel tempo leeg: 'Mensen hebben het te druk voor God'

De kerken in Nederland lopen in snel tempo leeg. De protestantse PKN verloor de afgelopen 15 jaar 13 procent van haar leden en de Rooms-Katholieke Kerk zelfs 25 procent. Die leegloop heeft volgens bisschop Smeets mede te maken met de volle agenda's van tegenwoordig.

"Neem jonge stellen. Die zeggen: doordeweeks moeten we werken, op zaterdag moeten we boodschappen doen en dingen met de kinderen, op zondag gaan we naar onze ouders en willen we ook nog een uurtje rust. De agenda's zijn heel erg volgelopen en dan is God soms de eerste die eronder te lijden heeft."

En zo gaan mensen steeds minder naar de kerk en uiteindelijk helemaal niet meer, zegt Smeets. Maar ligt dat ook aan de kerk zelf? Daar moet Smeets even goed over nadenken. En er volgt een twijfelend antwoord. "Tja, dat zal ergens ook best een factor zijn."