Altijd al een kerk willen kopen? 'Door sluiting komen er steeds meer op de markt'

Diaken Anton van Diessen zou het niet zien zitten als er een moskee in 'zijn' kerk komt. "Dat is in mijn ogen toch een andere geloofsopvatting." Maar dat de Clemenskerk in Waalwijk een andere functie krijgt, staat vast: het gebouw staat te koop. Tot groot verdriet van Van Diessen.

"Het is een pijnlijk afscheid. Niet alleen voor mij, maar ook voor de mensen die hier nog wel kwamen. Voor hen valt er een deel van hun geschiedenis weg. Ze hebben hier het geloof gevierd en grote gebeurtenissen als dopen, bruiloften en begrafenissen meegemaakt", zegt Van Diessen.

Maar dat de kerk steeds leger wordt, kan ook hij niet ontkennen. "De mensen geloven niet meer zo hard in God. Er ontvallen ons elke keer mensen, en van onderen komt er niks bij." De geloofsgemeenschap krimpt, waardoor drie kerken in Waalwijk wat te veel is geworden.

Financieel is het ook niet meer op te brengen, zegt Van Diessen. "Van de gezinsbijdragen konden we niet eens de verwarmingskosten betalen. Laat staan de verzekeringen en al het onderhoud dat nodig is voor deze kerk. En dat is een hoop."