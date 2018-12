Door 'vliegschaamte' nemen Zweden minder het vliegtuig, wij straks ook?

"Jongeren zien vliegen nu als eerste optie. Wij willen laten zien dat er veel alternatieven zijn", zegt voorzitter Maarten Labots van de Jonge Klimaatbeweging. Volgens de campagne blijft 70 procent van het vliegverkeer van en naar Nederland binnen Europa. "Dan zijn trein en bus een prima alternatief", zegt Labots.

Het andere doel van de campagne is druk opvoeren op politici om tot een duurzamer Europees transportbeleid te komen. Een delegatie van de jongerenbeweging is daarom nu ook afgereisd naar de klimaattop in het Poolse Katowice. "Met de trein, want die verbinding is prima", zegt Labots.

"We willen dat de politiek iets doet aan het oneerlijke speelveld. Want er is namelijk wel een btw op treintickets, maar geen belasting op kerosine en vliegtickets. En ondertussen gaat de btw op treintickets straks naar 9 procent, dat is de verkeerde kant op."

Voortrekkersrol

Eerdere pogingen om de luchtvaart onderdeel te maken van klimaatakkoorden zijn mislukt. Toch is Labots hoopvol over de top in Katowice. "Bij het verdrag van Parijs zijn de scheepvaart en luchtvaart de dans ontsprongen. Maar we zien nu steeds meer druk van buitenaf. Ik hoop dat Nederland een voortrekkersrol speelt straks in Katowice."

Hij doelt op de vliegtaks die het kabinet wil invoeren. "Dat is een ministapje, maar wel in de goede richting", vindt Labots. Het kabinet wil eigenlijk het liefst één vliegbelasting in de hele EU. Maar het lijkt er niet op dat zulke afspraken er snel komen en daarom bereidt het kabinet een Nederlandse heffing voor.