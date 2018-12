'Ik dacht dat mijn dochter gevaccineerd was tegen hersenvliesontsteking'

Voor Meggy Drost was haar dochter Sammie een cadeautje. "Ik was 45 jaar toen ik haar kreeg, ik had nooit gedacht dat ik nog kinderen zou krijgen. Maar Sammie kwam en was kerngezond." Maar in februari dit jaar, als Sammie 20 maanden is, gaat het mis: het meisje wordt plotseling ernstig ziek.

"Sammie had hele hoge koorts, hoofdpijn en allemaal plekjes op haar benen en buik", vertelt Drost. Ze vertrouwt het niet en gaat met haar dochter naar de huisarts. Die denkt in eerste instantie aan griep, maar na aandringen van Drost worden ze doorverwezen naar het ziekenhuis. Daarna gaat het meisje snel achteruit.

"Ze begon opeens oergeluiden te maken en schoot in een nekkramp", vertelt Drost. Sammie blijkt een hersenvliesontsteking te hebben, veroorzaakt door een meningokokken B-infectie. Drost: "Ik dacht eerlijk gezegd dat er alleen meningokokken C was en daar was Sammie tegen inge├źnt. Dus ik dacht dat mijn dochter geen hersenvliesontsteking meer kon krijgen."