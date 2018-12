'Mogelijk duizenden gevallen van arbeidsuitbuiting van Roemenen in Nederland'

"Heel vaak gaan de klachten over het te laat betalen van loon, een te laag salaris of over andere arbeidsrechtelijke zaken", zegt Kosec. "Ze hebben vaak geen contract of een contract in een taal die ze niet begrijpen. De huisvesting is niet in orde of ze mogen niet naar de dokter als dat nodig is."

Emeritus hoogleraar criminologie Jan van Dijk is vice-voorzitter van een commissie die aan de Raad van Europa rapporteert over mensenhandel. Hij denkt dat het probleem groter is dan de cijfers laten zien. "Het gaat om honderden mensen die een klacht indienen. Maar dat is het topje van de ijsberg. Het wijst erop dat we hier met een structureel probleem te maken hebben."

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel, die officieel registreert wie slachtoffer is van bijvoorbeeld arbeidsuitbuiting, signaleert ook dat de problemen rond de groep Roemeense arbeidsmigranten groeien. Waren er in 2013 nog vijf gemelde Roemeense slachtoffers, in 2017 waren 28 Roemenen slachtoffer van arbeidsuitbuiting. "Op zich gaat het om kleine aantallen", zegt een woordvoerder van de Nationaal Rapporteur. "Maar er is recent wel een duidelijke toename te zien."