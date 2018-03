Weg bij Helmond waar vijf doden vielen al langer berucht

De gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant zegt geschrokken te zijn van het ongeval en betuigt zijn medeleven aan de nabestaanden.

Eerder besloot de provincie om een deel van de N279 tussen Deurne en de Limburgse grens veiliger maken door delen van de weg te verbreden. Dat is nog niet gebeurd. Op korte termijn moeten er verder parallelwegen aangelegd worden, zodat het langzame verkeer van de N270 weggeleid kan worden. Daarnaast worden er verkeerslichten geplaatst.

Geschokt

De Roemenen waren op weg naar huis na een dag werken in Helmond. Ze woonden in het Duitse Goch, dat net over de grens bij Bergen en Gennep ligt.

De werknemers werkten bij het bedrijf Van Rooi Meat, een grote opdrachtgever van De Horizon Groep, een uitzendbureau. Dat zegt geschokt te zijn. "Het is een groot tragisch ongeval. Het gaat om mensen die al een langere tijd voor ons werkten. We zijn verslagen." De collega's van De Horizon Groep zijn gisteren op de hoogte gebracht van het ongeluk. Het uitzendbureau heeft de vlag halfstok gehangen. Vanmiddag werd er een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Ook is er bij Van Rooi Meat een condoleanceruimte ingericht.

De families van de werknemers zijn ingelicht. Een deel van hen is nu onderweg naar Nederland. De Horizon Groep vangt hen op en zorgt voor onderdak.

Verkeerde weghelft

De vrachtwagenchauffeur (48) die ook betrokken was bij het ongeluk, werkt bij het rioolontstoppingsbedrijf Adriaans. Een woordvoerder van het bedrijf zegt dat hij een aantal schaafwonden, spierpijn en last van zijn enkel heeft. "Ik heb hem zojuist gesproken. Naar omstandigheden gaat het met hem goed. Inmiddels is hij ontslagen uit het ziekenhuis. Hij heeft het vooral mentaal zwaar."

In het ziekenhuis zei de vrachtwagenchauffeur volgens zijn werkgever dat het busje op de verkeerde kant van de weg reed. Hij probeerde nog te remmen of uit te wijken, maar dat heeft niet geholpen.