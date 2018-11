De 'geknipte' mens: wetenschappers geschokt om dna-baby's

Het is volgens Geijsen nog te vroeg om CRISPR-Cas in te zetten. "Zijn we daar wel klaar voor, dan moet de technologie eerst worden ingezet voor ziektes waar geen uitweg voor is. Nu is het gebruikt voor gezonde baby's van wie nog helemaal niet vaststaat dat zij het hiv-gen met zich meedragen."

Oftewel: "He heeft gezonde baby's gemuteerd. Het lijkt wel een cowboyexperiment. Het proces is onomkeerbaar, de gevolgen zijn niet te overzien en het is toegepast op personen die zelf hier helemaal niet over kunnen beslissen. Zelfs voor China is dit echt not done."

Geijsen wijst op de gevaren. "CRISPR-Cas kan ook op de verkeerde plek knippen. Soms wordt hierdoor een goed stukje dna weggeknipt. Bij dit onderzoek is door de onderzoeker een gen weggeknipt, om het gen dat hiv kan bevatten uit te schakelen. Maar misschien had dat gen nog wel een ander doel en veroorzaakt dit nu ergens anders in het lichaam heisa."