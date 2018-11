De VVD zoekt vernieuwing met stevige taal

"Mensen en de wereld veranderen. Cruciaal is dat een partij altijd de inhoud scherpstelt. Dat zie je Klaas met zijn fractie doen. Dat juich ik toe. Uiteindelijk hoop je dat een proefballon ook landt."

"Proefballonnen zijn misschien goed voor de discussie", zegt Chabot. "Maar het moeten niet ballonnen an sich worden. Er hangt genoeg in de lucht." Zo staat GroenLinks voor klimaat. D66 staat voor onderwijs en vernieuwing. Duidelijke thema's. Maar waar staat de VVD voor? "Dat is een hele goede vraag, een hele goede vraag. Dat moeten ze herijken", vindt Chabot.

Het is iets waar de JOVD zich zorgen over maakt. "Liberalisme is niet links of rechts. Het gaat uit van het individu, het positieve van iemand. De VVD-campagne is niet bepaald positief. Eerder conservatief en populistisch", zegt Chabot.

Chabot gelooft in Dijkhoff en de ingeslagen weg. Maar waarschuwt ook. "Op het festival dit weekend proberen we echt iets anders voor elkaar krijgen. Dat is ingewikkeld. En als je als VVD een festival houdt, moet je oppassen dat je niet alleen maar geassocieerd wordt met bier en bitterballen. Politiek is meer dan bier en bitterballen."

Kroonprins

VVD-fractievoorzitter in Rotterdam Vincent Karremans: "Wat VVD'ers typeert is zelfspot. Dus we maken zelf graag grapjes dat congressen draaien om bier en bitterballen. Belangrijk is dat mensen het leuk vinden met elkaar te zijn. Het format maakt niet uit. Gezelligheid staat synoniem voor bier en bitterballen."

Stoomt Dijkhoff zich intussen klaar om de nieuwe partijleider te worden na Mark Rutte? "Nee. Ik doe mijn werk. Toekomst voorspellen laat ik aan anderen over", zegt hij.

Al vindt hij het vleiend dat anderen hem als kroonprins zien. "Vleiend ja. Maar ik probeer over te brengen hoe wij kijken naar problemen in de maatschappij en de uitdagingen waar we voor staan."