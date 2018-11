Wietproef wankelt: steeds meer gemeenten haken af

Nederland heeft 573 coffeeshops, verspreid over 103 gemeenten. De verkoop van cannabis in deze coffeeshops wordt gedoogd. Wiet kweken of inkopen is illegaal en moet dus worden geregeld via de 'achterdeur', dus in het geheim. Dit gedoogbeleid is coffeeshophouders, maar ook lokale bestuurders, al jaren een doorn in het oog. Tientallen gemeenten die last hebben van drugscriminaliteit zien regulering van wietteelt als een oplossing voor de problemen.

We leggen het ook nog even uit in deze video: