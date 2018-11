'Zwarte Piet-discussie is een gesprek tussen doven'

'Geen autoriteit'

"Er is geen autoriteit meer waar iedereen naar luistert", zegt Huijer. "Vroeger was dat de pastoor of de burgemeester. Maar nu moeten we er met elkaar uit zien te komen."

Gisteren riep het kabinet ouders op om vooral naar de intocht te gaan. Kinderen moeten we de magie van het feest gunnen. Een paar jaar geleden zei premier Rutte dat Zwarte Piet 'nu eenmaal zwart is'. "Heel onverstandig", vindt Huijer. "Zo gooi je olie op het vuur. Een wijs politicus zou alle Nederlanders met elkaar verbinden."

Huijer vraagt zich af of Rutte zich ├╝berhaupt in het debat moet mengen. "De politiek moet laten zien dat het erom gaat dat we ons met elkaar kunnen verbinden. Of we, ook met verschillende culturen en standpunten, kunnen kijken of we op een nieuwe manier Sinterklaas kunnen vieren."

Huijer hoopt dat er tussenfiguren komen die de partijen bij elkaar brengen, bijvoorbeeld lokale politici. "Mensen die niet bij een van de twee partijen horen. Zij moeten bijeenkomsten blijven organiseren zodat de groepen langzaamaan meer begrip voor elkaar kweken."