Intocht Sinterklaas hoeft niet te worden aangepast

Toch deed de rechter dat wel, "ten overvloede". Hij stelde dat er sprake was van conflicterende grondrechten, namelijk het verbod op discriminatie versus het recht op vrije meningsuiting. Die moeten tegen elkaar worden afgewogen.

De rechter stelde dat voor een ingrijpen van de rechter vóórdat de intocht plaatsvindt alleen aanleiding is als te voorzien is dat bij de intocht een forse inbreuk op grondrechten gaat plaatsvinden. Dat is volgens hem niet het geval.

Verder zei hij dat verscheidene instellingen in binnen- en buitenland hun zorgen hebben geuit over de negatieve stereotypering van de klassieke Zwarte Piet. Daarbij is aangedrongen op verandering. Dat duidt er volgens de rechter op dat het mogelijk is om de spanning tussen het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht om niet te worden gediscrimineerd weg te nemen.

De rechter noemde het "invloedrijke" Sinterklaasjournaal, dat het uiterlijk van Zwarte Piet in de afgelopen jaren al heeft aangepast. Tot slot zei de rechter dat het van groot belang is dat het gesprek over Zwarte Piet wordt voortgezet.

