Arbeidsmarkt lokt en lonkt, maar niet naar 55-plusser

Het aantal werklozen dat al een jaar of langer op zoek is naar werk, is verder afgenomen. In het derde kwartaal waren er 110.000 mensen langdurig werkloos. Dat zijn er 43.000 minder dan een jaar eerder in hetzelfde kwartaal. Daarmee kwam het aandeel langdurig werklozen in de totale werkloosheid uit op 34 procent. Ter vergelijking, in het derde kwartaal van 2017 was dat nog 38 procent.