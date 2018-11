Rapporteur Bolhaar: minder strafzaken, maar niet minder mensenhandel

Er staan in Nederland steeds minder mensenhandelaren terecht. Kwamen er in 2012 nog 315 zaken voor de rechter, in 2017 is dat aantal gedaald tot 141 zaken. Dat betekent een afname van 55 procent in zes jaar tijd. Dit blijkt uit cijfers die Nieuwsuur heeft opgevraagd bij het Openbaar Ministerie.

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Herman Bolhaar, vindt het zorgelijk. "Omdat er geen enkele indicatie is dat het probleem ook minder geworden is." Volgens zijn schatting zijn er per jaar ruim 6200 slachtoffers van mensenhandel in Nederland.

De politiek, de politie en het OM zeggen al jaren dat de aanpak van mensenhandel grote prioriteit heeft. En dat seksuele uitbuiting door bijvoorbeeld loverboys of arbeidsuitbuiting door kwaadwillende werkgevers hard moet worden aangepakt. Maar uit de cijfers komt een ander beeld naar voren.