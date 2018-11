Ook Cheena vluchtte uit Pakistan: 'Mijn familie zei: je kunt beter gaan'

Asia Bibi is zeker niet de eerste christen uit Pakistan die het land ontvlucht. Ook in Nederland wonen religieuze vluchtelingen uit dat land. Zoals Cheena (niet haar echte naam): zij was in Pakistan niet meer veilig en vroeg in Nederland asiel aan.

"Ik woonde in Pakistan toen er een groot conflict uitbrak tussen jihadisten en christenen", vertelt Cheena. "Op een dag werd een dorp bij mij in de buurt, waar voornamelijk christenen woonden, afgebrand door een fundamentalistische groep. Het was een grote ellende en er waren doden gevallen."

Cheena besloot samen met kerkgenoten de slachtoffers te helpen, maar dat werd haar niet door iedereen in dank afgenomen. "Ik kreeg telefoontjes en berichten van fundamentalisten dat ik moest ophouden met helpen. Zo niet, dan zouden ze mij aandoen wat ze de mensen in het dorp aan hadden gedaan. Denk aan verkrachten of vermoorden."

Uiteindelijk werden de dreigementen zo erg, dat haar omgeving haar adviseerde om het land te verlaten. "Mijn vader, mijn broer en de kerk zeiden: het is beter dat je gaat. Anders lopen wij straks ook gevaar."