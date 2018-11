Verffabrikant wees Defensie op alternatief voor chroom-6-verf

Het verbaast Defensiedeskundige Christ Klep niet dat mogelijke alternatieven al langer bekend zijn. "Die verf is er. Ik denk wel eens, willen we in Nederland niet het beste en braafste jongetje van de klas zijn? We laten ons voorstaan op de regelgeving. Maar dan zie je de Belgen en de Noren die een vrij eenvoudig proces ingaan en in staat zijn dat snel af te ronden. Ze compliceren het proces niet, maar maken afspraken met fabrikanten en doen het gewoon."

Klep noemt de gang van zaken binnen Defensie een "fascinerend bureaucratisch proces". "Wie is er verantwoordelijk? Doe jij het maar. Nee, doe jij het maar. Ben je al een experiment gestart? Dan ben je zo een paar jaar verder. Hoe meer mensen verantwoordelijk zijn voor een acuut probleem, hoe langer het duurt."

Toch ziet hij ook dat Defensie soms wel snelle besluiten kan nemen. "Een tijdje geleden hadden we een acuut probleem in Afghanistan, de Bushmaster moest gebruikt worden om bermbommen te beschermen maar hij was niet gecertificeerd. Toen was Defensie in staat om binnen acht weken het voertuig aan te kopen, te certificeren en in Uruzgan te krijgen."