Vader suïcidale dochter: 'Als deze zorg wegvalt, houd ik mijn hart vast'

Peer van der Helm is lector residentiële jeugdzorg aan de Hogeschool Leiden. Hij snapt er niets van dat gemeenten deze zorg steeds aanbesteden. Stabiliteit is cruciaal voor het laten slagen van de behandeling bij de meest kwetsbare kinderen, zegt hij. "Deze extreem moeilijke groep jongeren in de gesloten jeugdzorg zouden nooit onderwerp van aanbesteding mogen zijn."

Veel van de kinderen hebben al meerdere instellingen achter de rug, soms zelfs tientallen in korte tijd. "Daardoor wordt hun gedrag iedere keer moeilijker en worden ze onbereikbaar voor hulpverlening. Nu hebben ze stabiliteit en is het van groot belang dat ze dezelfde behandelaren behouden."

Zoveelste dreun

Maar alhoewel formeel in het contract staat dat Transferium de kinderen die daar op 31 december nog zijn, mag uitbehandelen, is dat niet reëel, geeft Van der Helm aan. "Personeel gaat natuurlijk op zoek naar ander werk. Er is een nijpend tekort aan personeel, dus die vinden dat andere werk wel. Je houdt sowieso in de gesloten jeugdzorg al moeilijk goed personeel vast. Laat staan wanneer mensen weten dat het op korte termijn helemaal ophoudt."

In de laatste maanden vóór de overstap zal - zo verwacht Van der Helm - veel op de schouders van ingehuurde zzp'ers terecht komen. Mensen met wie de kinderen geen vertrouwensband hebben. "Kinderen, zoals de dochter van Nico, krijgen steeds een nieuw gezicht voor hun snufferd."

Het is de zoveelste dreun in hun al wankele vertrouwen in de zorg, aldus de lector. Gespecialiseerde zorg moet landelijk worden geregeld en landelijk worden betaald, vindt hij. "Dit kun je niet aan de willekeur van gemeenten overlaten. Kinderen zijn geen broodje bal. En de behandeling van deze kinderen duurt soms jaren." De aanbesteding is echter voor de duur van twee jaar, met kans op verlenging.