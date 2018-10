Maakt kernenergie een comeback?

Kunnen we om kernenergie heen als we de opwarming tot 1,5 graad celsius willen beperken? Volgens het VN-klimaatrapport (IPCC), dat deze maand verscheen, kan kernenergie een zeer belangrijke rol spelen om dit doel te bereiken. Zij gaan in de meeste scenario's uit van een uitbreiding van kernenergie.

Bij het maken van kernenergie komt amper CO2 vrij. In die zin is het een heel groene optie. Toch is dit onderdeel van het klimaatrapport voor velen even slikken. Want wie herinnert zich niet de kernrampen van Fukushima en Tjernobyl en de protesterende mensen in eigen land tegen kernenergie?

In politiek Nederland is het relatief stil rondom kernenergie. Het woord staat niet in het regeerakkoord en ook aan de klimaattafels is kernenergie geen onderwerp van gesprek. De Delftse reactorhoogleraar Jan Leen Kloosterman noemt kernenergie 'de olifant in de kamer.' We zullen het hard nodig hebben, denkt hij, maar liever brandt niemand zijn vingers eraan.

Ondertussen is er een nieuwe burgerbeweging actief, eentje vóór kernenergie. Ze noemen zich 'ecomodernisten' en kwamen afgelopen weekend samen in München. Willen we onze wereld redden, dan moeten we kernenergie omarmen in plaats van in de ban doen, zo is hun boodschap.