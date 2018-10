Nieuwe armband moet aantal doden bij epilepsie verminderen

Een nieuwe armband, de Nightwatch, kan 85 procent van de nachtelijke epilepsieaanvallen detecteren. Daarmee is het apparaat veel effectiever dan de huidige technieken en kunnen meer aanvallen gesignaleerd worden. Dat schrijven wetenschappers van onder meer de TU Eindhoven en Epilepsiecentrum Kempenhaeghe in het wetenschappelijke tijdschrift Neurology.

De smartwatch kan een afwijkende hartslag en schokkende bewegingen van de patiënt herkennen, volgens de onderzoekers twee essentiële kenmerken van ernstige aanvallen. Als dit wordt herkend, stuurt het apparaatje een alarmsignaal naar de ouders of verzorgers.

"Het risico om te overlijden door een aanval is voor zwaar epileptische patiënten nu ongeveer 20 procent", zegt onderzoeker Johan Arends. "Dat zouden zo'n vijftig mensen per jaar zijn in Nederland. Ik verwacht dat dit met de armband met tweederde kan afnemen, met de kanttekening dat dit ook afhangt van hoe snel en adequaat zorgverleners of mantelzorgers reageren op de alarmeringen."

Uitluistersysteem

Op dit moment wordt er in de instellingen 's nachts voor epileptische patiënten nog gebruik gemaakt van een uitluistersysteem - een soort geavanceerde babyfoon waarmee patiënten van een afstand in de gaten gehouden kunnen worden, meestal in combinatie met videobewaking. Personeel is vaak niet meer fysiek aanwezig in de woningen van bewoners.

Nieuwsuur berichtte eerder dat er veel misgaat met het gebruik van dit systeem. Sinds 2013 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg zes gehandicapteninstellingen op de vingers getikt voor zorg in de nacht die tekortschoot. In die instellingen overleed een bewoner waarbij 's nachts een uitluistersysteem werd gebruikt.

"De armband gaat uitluisteren nooit helemaal vervangen, omdat uitluisteren eigenlijk niet bedoeld is om epileptische aanvallen op te sporen", zegt Arends. "Heel vreemd dat het daarvoor gebruikt is, je zou het een kronkel in het systeem kunnen noemen. Uitluisteren is meer bedoeld voor bijvoorbeeld hulpvragen."