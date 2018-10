'Alle patiënten Slotervaartziekenhuis morgenmiddag in een ander bed'

De allerlaatste operatie in de geschiedenis van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam begint morgenochtend: het verhuizen van alle patiënten naar een ander ziekenhuis. Voor 15.00 uur moeten alle patiënten een bed in een ander ziekenhuis hebben. Volgens Marc van Zanten, curator van MC Slotervaart, gaat dat lukken.

"Het gaat om een gezamenlijke actie. Ook omringende ziekenhuizen zijn bij het crisisteam betrokken. We hebben geconstateerd dat de vijftig mensen die we nu nog in huis hebben allemaal morgenmiddag op een goede plek kunnen worden ondergebracht", zegt Van Zanten. Ook vanavond worden er al mensen vervoerd.

Hij benadrukt dat het ziekenhuis niet helemaal dichtgaat: de polikliniek blijft open. "Er liggen straks geen patiënten meer in het ziekenhuis, maar we kunnen nog wel de patiënten helpen die al afspraken hebben staan. Wij gaan er natuurlijk voor zorgen dat ook zij straks naar een ander ziekenhuis gaan."

Volgens Van Zanten heeft het ziekenhuis voor de polikliniek nog het benodigde personeel. "Iedereen beseft dat de zorg voor patiënten het allerbelangrijkste is. We hebben ook via de zorgverzekeraars krediet gekregen om alles te betalen wat nodig is om het ziekenhuis open te houden."