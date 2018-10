In het Twentse Tubbergen is de burger de baas

Het is nog nergens in Nederland vertoond, maar in de gemeente Tubbergen experimenteren ze met een nieuwe vorm van democratie. Niet de politici maar de burgers zijn er de baas. De inwoners van negen dorpen hebben hun wensen voor de toekomst verzameld, de gemeente wil er aan zoveel mogelijk uitvoering geven. "We voelen ons gehoord", zegt een inwoner.

"Het is hartstikke nieuw", zegt de burgemeester van het Twentse Tubbergen, Wilmien Haverkamp. "Nergens eerder vertoond en dus best wel experimenteel." De gemeente voerde gesprekken met burgers en organisaties en daar zijn de toekomstplannen een resultaat van. "Een verfrissende aanpak, die de burger veel meer betrekt bij de politiek", vinden de meeste inwoners.

Politieke spel

De aanpak in Tubbergen is een voorbeeld voor Code Oranje, een samenwerkingsverband van enkele honderden bestuurders, ondernemers, wetenschappers en actieve burgers. De beweging vindt dat Nederland zonder politieke partijen veel beter af is. Voor nu is het voor de beweging nog vooral een kwestie van veel vergaderen in kleine zaaltjes. Over de juridische structuur, de financiƫn, de statuten en plannen maken voor de toekomst.

Aan tafel zitten mensen met ervaring in het lokale bestuur. Als raadslid, wethouder of burgemeester. Allemaal vinden ze dat de democratie op de schop moet. "De Haagse politiek is in zichzelf gekeerd", zegt Bert Blase, de burgemeester van Heerhugowaard (Noord-Holland). Hij is de initiatiefnemer van Code Oranje.