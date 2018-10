Code Oranje: nieuwe beweging wil populisme wind uit de zeilen nemen

In Den Haag is Code Oranje gepresenteerd. Volgens de initiatiefnemers is het geen politieke partij, maar een beweging, die volgend jaar in ieder geval mee gaat doen aan de Provinciale Statenverkiezingen in Noord- en Zuid-Holland en Gelderland.

Code Oranje wil vooral meer zeggenschap voor de burger, bijvoorbeeld via referenda. Die dragen volgens de initiatiefnemers bij aan het overwinnen van tegenstellingen in de samenleving. Op die manier hoopt initiatiefnemer Bert Blase ook populistische partijen als de PVV en Forum voor Democratie de wind uit de zeilen te nemen.

Herman Wijffels

Blase is waarnemend burgemeester in Heerhugowaard. Hij is lid van de PvdA, maar zal zijn lidmaatschap opzeggen. In de jaren negentig richtte hij al De Nieuwe Partij (DNP) op. Ook was Blase betrokken bij de Unie 55+, een ouderenpartij die één zetel in de Tweede Kamer haalde.

Opvallende namen zijn verder CDA'er Herman Wijffels en de partijloze burgemeester van Maastricht, Annemarie Penn. Ook andere, vooral lokale bestuurders met verschillende politieke achtergronden zouden zich hebben aangesloten.

Kabinetsformatie openbaar

Code Oranje noemt zichzelf een 'middenpartij'. De naam verwijst naar het zware weer, waar de democratie volgens Blase in terecht is gekomen. Als voorbeelden noemt hij de afschaffing van het raadgevend referendum en de omstreden uitbreiding van luchthaven Lelystad.

Burgers moeten wat hem betreft heel veel invloed krijgen, op de begroting, maar ook op de agenda van de politiek. Verder moet de kabinetsformatie helemaal openbaar worden, zodat mensen kunnen zien hoe daar de verschillen tussen partijen worden overbrugd.