Weeshuisstage: ‘De meest fantastische tijd ooit, maar ten koste waarvan?’

Schrijnend

Isabelle Dielwart was ooit een stagiair en ging voor haar opleiding Pedagogiek in 2012 naar een weeshuis in Uganda. "Ik kwam in Kampala terecht, in de hoofdstad van Uganda. Ik was in shock over wat ik daar aantrof."

Het weeshuis had vijftien bedden voor negentig kinderen, waarvan er sommigen met aids en hongerbuikjes rondliepen. Voor al deze kinderen waren er maar twee begeleiders, waardoor de kinderen veelal voor elkaar zorgden. "Er was een chronisch gebrek aan alles. Aan eten, aan drinkwater, aan medicijnen, aan bedden. Het was een schrijnende setting", vertelt ze.