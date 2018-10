‘Onderzoek naar verzwegen vermogen in Turkije is illegaal’

De onderzoeken die gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank uitvoeren in Turkije, om bij uitkeringsgerechtigden verzwegen vermogen op te sporen, zijn illegaal. Dat zegt de prominente Turkse AK-parlementariër Mustafa Yeneroglu tegen Nieuwsuur.

Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank de afgelopen jaren honderden aanvragers van een uitkering hebben betrapt op het verzwijgen van het bezit van bijvoorbeeld een huis in het buitenland.

Drie weken geleden oordeelde de Centrale Raad van Beroep in Nederland dat bewijs, vergaard bijvoorbeeld via het lokale kadaster in Turkije, rechtmatig is. Ook al is dat misschien niet volgens de Turkse wet, zoals een aantal Turkse advocaten in Nederland had beweerd.

Volgens de Centrale Raad van Beroep is dat voor de Nederlandse zaken niet relevant, zolang de onderzoeken volgens Nederlands recht op redelijke manier worden uitgevoerd.

'Delict volgens Turkse wet'

Mustafa Yeneroglu van de AK-partij vindt de Nederlandse aanpak illegaal. "Het gaat hier om een delict volgens de Turkse wet", aldus Yeneroglu. "Het feit dat er illegaal privégegevens verkregen worden en dat er in ons land voor een ander land gegevens worden verzameld, kan problemen veroorzaken in het kader van het internationaal recht en daarom moet dit niet gedaan worden."

Hij zegt aangifte te gaan doen tegen de mensen die deze onderzoeken in Turkije uitvoeren voor Nederland. Yeneroglu hoop dat de Turkse regering dit soort onderzoeken stopzet.