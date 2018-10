Miljoenen aan buitenlands bezit verzwegen bij aanvraag uitkering

Gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank hebben de afgelopen jaren honderden aanvragers van een uitkering betrapt op het verzwijgen van het bezit van bijvoorbeeld een huis in het buitenland. Zo werd alleen al in Turkije in 2016 en 2017 17 miljoen euro aan vermogen aangetroffen dat niet is gemeld. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur.

Als je een bijstandsuitkering of bijvoorbeeld een aanvulling op de AOW aanvraagt, ben je verplicht om eventueel vermogen te melden. Doe je dat niet en wordt er bijvoorbeeld toch een tweede huis in het buitenland aangetroffen, dan wordt de uitkering stopgezet en moet de het ten onrechte uitgekeerde geld worden terugbetaald.

Nieuwsuur vroeg aan gemeenten (verantwoordelijk voor de bijstandsuitkeringen) en de SVB (verantwoordelijk voor de zogeheten AIO-uitkering) hoe vaak er de afgelopen jaren onderzoek is gedaan naar verzwegen vermogen in het buitenland. In 2016 en 2017 is er 625 keer onderzoek gedaan in Turkije, 154 keer in Marokko en in Suriname 130 keer. In Turkije is daarbij dus 17 miljoen aan verzwegen bezit aangetroffen, voor Marokko en Suriname zijn geen bedragen bekend.