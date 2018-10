'Kinderen met lichte klachten krijgen te snel jeugdzorg' 

Het aantal kinderen en pubers dat professionele hulp zoekt, groeit. Gemeenten die deze jeugdhulp betalen, raken hierdoor steeds dieper in de rode cijfers. Een kleine 90 gemeenten hebben al een beroep gedaan op de zogeheten 'stroppenpot', een noodvoorziening. Daarom moeten gemeenten nu noodgedwongen bezuinigen op de zorg of op andere terreinen.

Maar onduidelijk is waarom steeds meer kinderen om hulp vragen. Het is een trend die Ans van de Maat, directeur van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), zorgen baart. In 2015 kregen bijna 366.000 jongeren jeugdzorg. Vorig jaar waren dat er 405.000, blijkt uit cijfers van het CBS.

"We moeten met elkaar heel goed de discussie voeren welke kinderen nu echt de schaarse zorg die er is, nodig hebben", zegt Van de Maat. "Niet alles waar een kind tegenaan loopt, is een probleem dat professionele zorg of medicatie behoeft", zo benadrukt ze. "Onze kinderen behoren tot de top-5 van gelukkigste kinderen ter wereld. Dit staat in schril contrast tot het groot gebruik aan jeugdhulp."