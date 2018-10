Pleidooi klimaatcommissie: meer tempo en vooral meer geld voor aanpassingen

Strijd tegen het water

De nieuwe klimaatcommissie is een Nederlands initiatief, een idee van minister Cora van Nieuwenhuizen. Dat Nederland zich nu met dit initiatief profileert, is enerzijds logisch: Nederland voert al eeuwen strijd tegen het water én Nederlandse kennis is wereldwijd in trek. Tegelijkertijd maakt het Nederland - met grote bedrijven die belastend zijn voor het milieu - kwetsbaar voor de kritiek dat de dominee en koopman weer hand in hand gaan.

Minister Van Nieuwenhuizen is vanavond te gast bij Nieuwsuur.